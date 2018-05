Thomas Cook profitiert von Ägypten- und Türkeireisen

Eine gestiegene Nachfrage nach Reisen nach Ägypten, Griechenland und in die Türkei haben das Geschäft des britischen Reisekonzerns im ersten Halbjahr angekurbelt. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 3,28 Milliarden Pfund. Der operative Verlust sank um fünf Prozent auf 169 Millionen Pfund. Bisher hätten die Kunden für 2018 drei Prozent mehr Sommer-Pauschalreisen gebucht als vor einem Jahr, teilte das Unternehmen mit Marken wie Neckermann Reisen und der Fluglinie Condor am Donnerstag in London mit. Auch der kräftige Ausbau des Flugangebots nach der Pleite von Air Berlin lässt sich an den Thomas-Cook-Zahlen ablesen. Bei den Fluggesellschaften des Konzerns liegen die Sommerbuchungen derzeit 18 Prozent im Plus. Die Ticketpreise liegen insgesamt zwei Prozent höher als im Vorjahr, auf der Kurz- und Mittelstrecke stiegen sie sogar um acht Prozent.