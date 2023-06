Thyssen-Krupp Marine Systems : IG Metall bringt sich bei Thyssens Marinesparte in Stellung

Die IG Metall schaltet sich mit einem Forderungskatalog in die Verhandlungen über eine mögliche Verselbstständigung der Thyssen-Krupp-Marinetochter ein. Eine Kommission aus Vertretern der Gewerkschaft und Betriebsräten werde am Donnerstag erstmals mit Vertretern des Vorstands von Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) beraten, hieß es in einem am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Flyer der IG Metall Küste.