Thyssenkrupp, Bayer, Siemens & Co. Wenn Finanzchefs die Macht übernehmen

Viel Lob erhielt Finanzexperte Kerkhoff zunächst von Investoren: Endlich stünde mit Kerkhoff nach dem Ingenieur Hiesinger wieder ein Kaufmann an der Spitze bei Thyssenkrupp, freute sich etwa Investor Cevian. Um seine Macht zu zementieren, warf Kerkhoff einige Widersacher raus, die sich ihm in den Weg stellten.



Doch von Beginn an war fraglich, wie der neue Frontmann in Essen in dem düsteren operativen Umfeld für die beiden geplanten neuen Thyssenkrupp-Unternehmen eine Bilanz auf die Beine stellen will, die sich an der Börse auszahlt. Ausgerechnet er, der Ex-Finanzchef, lieferte die finanziellen Details nicht. Unbeantwortet ließ er die Frage, wie er die Finanzschulden von knapp vier Milliarden Euro auf die geplanten neuen Unternehmen verteilen wollte. Statt Fakten machte er Andeutungen: Stille Reserven ließen sich aus Tochtergesellschaften in China und in den USA heben, die das Eigenkapital aufpeppen könnten. Ein strategisches Zukunftskonzept, wie es mit den Geschäften Industrieanlagen, Marine, Werkstoffhandel und Auto weitergeht, bleibt Kerkhoff bis heute schuldig.