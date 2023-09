Thyssenkrupp-Betriebsratschef: „Wir haben nichts gegen Milliardäre“

Tekin Nasikkol, der neue Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Konzerns und Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Stahlsparte, hat am Montagmittag von Duisburg aus schon einmal Pflöcke in den Boden gerammt, was das „Performanceprogramm“ aus Sicht der Mitarbeiter keinesfalls sein darf: Ein Stellenabbauprogramm. Die Ankündigung des Programms mit dem Namen „Apex“ habe in der Belegschaft für „große Unruhe und Verunsicherung“ gesorgt, sagte Nasikkol am Rande der dritten Betriebsversammlung des Jahres am Stahlstandort Duisburg. López hatte in einem Routine-Call mit Journalisten zudem Stellenabbau nicht ausgeschlossen. Es gebe eine „rote Linie“, sagte Nasikkol. „Personalabbau wird es mit uns nicht geben.“