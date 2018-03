Thyssenkrupp: Bücherprüfung mit Tata so gut wie abgeschlossen

Thyssenkrupp treibt die geplante Fusion seiner Stahlsparte mit Tata Steel voran, muss aber noch eine Einigung des Partners mit den Arbeitnehmervertretern abwarten. Die Prüfung der Bücher (Due Diligence) sei so gut wie abgeschlossen, teilte der Konzern am Montag mit. Bereits im Dezember habe Thyssenkrupp eine Einigung mit den Arbeitnehmern über die Rahmenbedingungen des neuen Unternehmens erzielt. Tata Steel Europe sei nun dabei, eine vergleichbare Vereinbarung mit der Mitbestimmung in den Niederlanden und Großbritannien zu erarbeiten. "Diese Einigung ist ein wesentlicher Schritt für die Gründung des Joint Ventures."