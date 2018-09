Thyssenkrupp-Chef Aufspaltung soll kaum Arbeitsplätze kosten

Aufsichtsrat und Aktionäre müssen den Plänen noch zustimmen. Der Aufsichtsrat soll am Sonntag beraten, eine Hauptversammlung soll in spätestens 18 Monaten über die Pläne befinden.

Die IG Metall stellt sich hinter die Pläne für die Aufspaltung von Thyssenkrupp, will für deren Umsetzung aber Bedingungen durchsetzen. Die vom Vorstand angestrebte Teilung könne eine Zerschlagung des Essener Konzerns in viele Einzelteile verhindern, erklärte der Bezirksleiter der Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler, am Freitag. Ein Ausverkauf sei damit vom Tisch, betonte er. Die Pläne böten die Chance, für alle Bereiche des Mischkonzerns ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln.