Thyssenkrupp Chef der Aufzugsparte muss gehen

Der Chef der Aufzugsparte von Thyssenkrupp, Andreas Schierenbeck, muss Insidern zufolge seinen Hut nahmen. Der Schritt sei Teil eines Umbaus im Management, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Sparte hat in diesem Jahr zwei Mal den Gesamtjahresausblick gesenkt. Zuerst hatte das „Handelsblatt“ von der Personalie berichtet. Dem Vorabbericht der Zeitung zufolge soll der Schritt innerhalb der kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Einen Nachfolger für die Sparte mit dem Namen Elevator wolle Vorstandschef Guido Kerkhoff nach Möglichkeit in den eigenen Reihen finden.