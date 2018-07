Thyssenkrupp-Chefaufseher Warum die Börse Lehners Abgang feiert

Der schwedische Finanzinvestor Cevian verwaltet für internationale Anleger derzeit ein Vermögen von rund 13 Milliarden Euro. Die Beteiligungsgesellschaft hat sich vor allem auf europäische Industrieunternehmen spezialisiert, die sie an der Börse für unterbewertet hält. „Gesunde Unternehmen, die übersehen, missverstanden oder bei den Investoren in Ungnade gefallen sind“ - so beschreibt Cevian seinen Schwerpunkt selbst.