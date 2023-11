Thyssenkrupp: Darum ist die Vorstandserweiterung so umstritten

Was Russwurms Personal-Coup für den Verkauf der Stahlsparte bedeutet, ist offen. Auf der Bilanzpressekonferenz hatte López erst vergangene Woche für das vergangene Geschäftsjahr ein dickes Minus von zwei Milliarden Euro verkünden müssen. Das erklärte sich vor allem durch ein schwaches Ergebnis und Wertberichtigungen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro in der Stahlsparte. Allerdings hatte López auch gesagt, dass er sich in konstruktiven Gesprächen mit der Energieholding EPH des tschechischen Investors Daniel Kretinsky befinde. Ziel sei die Bildung eines Joint Ventures, dem Vernehmen nach soll die EPH die Hälfte der Stahlsparte übernehmen. López begründet die Anbahnung mit dem Ziel einer „Energiepartnerschaft“. Um künftig klimaneutralen, grünen Stahl in Duisburg herzustellen, sei grüner Wasserstoff und zu dessen Erzeugung große Mengen an grünem Strom notwendig. Um hier Kosten zu senken, sei eine Partnerschaft mit einem Energiekonzern sinnvoll, so das Argument.