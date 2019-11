Thyssenkrupp Der Aderlass hat erst begonnen

Das gab’s noch nie bei Thyssenkrupp. Erst stand Martina Merz an der Spitze des obersten Kontrollgremiums des Essener Industriekonzerns, dann wechselte sie Ende September vom Aufsichtsrat in den Konzernvorstand. Und noch was gab es nie zuvor bei dem Traditionskonzern: erstmals leitet mit der 59-jährigen Ingenieurin eine Frau die Geschicke des Konzerns - noch dazu in der Krise.