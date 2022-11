Thyssenkrupp: Der Stahl wird aus Deutschland abwandern

Dass das mit grünem Wasserstoff aus dem Inland allein nicht klappt, ist eine Binse. Ebenfalls eine Binse ist, dass der grüne Wasserstoff an anderen Orten viel günstiger erzeugt werden wird, nämlich dort, wo es Strom aus Photovoltaik-Anlagen und Windparks in Hülle und Fülle gibt, wo die Sonne beständig scheint und der Wind beständig bläst, sei es in Skandinavien, in Schweden und Norwegen, sei es in Nordafrika, in den Golfstaaten oder sogar – ja, tatsächlich – in Kasachstan, die haben sogar Erz. In all diesen Gegenden kann man günstigere Elektrolyseure mit niedrigerem Wirkungsgrad aufbauen und trotzdem fast unendlich viel grünen Wasserstoff produzieren. Es ist entsprechend günstig, dort auch Roheisen in Direktreduktionsanlagen zu erzeugen – und das Material dann zur Veredelung zu exportieren. Dass der Thyssenkrupp-Konkurrent H2 Green Steel in Nordschweden jetzt eine DRI-Anlage in Auftrag gegeben hat, ist nur konsequent. Und das ist nur der Anfang. Die sogenannte „Upstream“-Produktion von Stahl wird deshalb nach und nach aus Deutschland verschwinden. Diese Teil-Deindustrialisierung ist unaufhaltbar.