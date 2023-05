Thyssenkrupp Deshalb attackieren auch Stahlkocher den waidwunden Habeck

Jetzt, nur wenige Tage später, ist den Arbeitnehmervertretern offenbar jede Feierlaune vergangen. Am Mittwoch dieser Wochen haben sie einen offenen Brief an Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) geschickt, der es, vorsichtig formuliert, in sich hat. Denn in diesem Brief warnen vier Arbeitnehmervertreter der Thyssenkrupp AG und der Stahlsparte – darunter Jürgen Kerner, IG-Metall-Vorstandsmitglied und Vize-Aufsichtsratschef der Thyssenkrupp AG, und auch Nasikkol – davor, dass der Bau der Direktreduktionsanlage scheitern könnte, wenn nicht bis Ende Juni ein von der EU-Kommission genehmigter Förderbescheid vorliege. „Aktuell haben wir die große Sorge, dass wir in Duisburg nicht in die ‚grüne Produktion‘ einsteigen und diese ‚grüne Zukunft‘ nicht erreichen“, heißt es in dem Brief.