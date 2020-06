Thyssenkrupp: Expedition zum digitalen Schrottplatz

Noch ist das Unterfangen in einer frühen Phase: Drei Mitarbeiter plus Crommelinck und Mantro-Manager Dirk Müller wollen in den kommenden Monaten nach einem konkreten Geschäftsmodell suchen. Klar ist bislang nur der inhaltliche Fokus. Das Start-up soll sich um das Recycling von Stahl kümmern. Der Austausch zwischen Unternehmen, bei denen enorme Mengen an Metallresten anfallen, und Stahlwerken, die das Material wieder einschmelzen, erfolge heute vor allem über zwischengeschaltete Schrotthändler, so Crommelinck: „Wer welchen Schrott hat, wo der liegt und in welchen Mengen er verfügbar ist, ist oft unklar – das alles führt zu einem hochgradig ineffizienten Prozess.“