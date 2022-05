Thyssenkrupp Die Fragen der Zukunft: Lohnt sich das noch? Oder: Müssen wir uns das nicht leisten?

Dabei hat sich die Gesamtsituation in den vergangenen Tagen auch für die Belegschaft aufgehellt. In der vergangenen Woche hat der Vorstand blendende Zahlen für das erste Quartal verkündet, der operative Gewinn lag ein Vielfaches über dem Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage zieht nachhaltig an, die Kurzarbeit wird schon wieder deutlich runtergefahren. Bald, so Nasikkol, werde das komplett möglich sein. „Die Stahlindustrie steht vor historischen Gewinnen“ – und leitet darauf natürlich Forderungen für die soeben begonnene Tarifrunde ab. Ein Plus von 8,2 Prozent fordert die IG Metall. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine tabellenwirksame Erhöhung“, sagt Nasikkol. Vergangenen Freitag hätten die Arbeitgeber schon einmal reagiert, mit dem Angebot einer Einmalzahlung. Das könne man natürlich nicht akzeptieren, so Nasikkol. Das sei, bestenfalls, ein Anfang.