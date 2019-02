Thyssenkrupp Guido Kerkhoff macht bei der Aufspaltung Druck

Mit einem Risiko muss sich der Top-Manager des Industriegiganten noch in dieser Woche auseinandersetzen. Die EU-Kommission will in dieser Woche ihre Liste mit Einwänden für die geplante Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata nach Essen schicken. Kerkhoff wird sich mit Tata tief über die Liste beugen, dann intensive Gespräche mit der Kommission führen und Zugeständnisse machen müssen. Denn eins ist klar: Thyssenkrupp will diese Fusion mit Tata. Aber will der Konzern die Fusion auch um jeden Preis?