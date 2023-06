Thyssenkrupp: Habeck kassiert den Stahlhammer

Einige Stahlschmelzer kommen gerade aus der Schicht, tragen noch ihre Arbeitshelme auf dem Kopf. Auf der Bühne heizt Tekin Nasikkol, der Gesamtbetriebsratschef der Stahlsparte, den Demonstranten ein. Er brüllt ins Mikrofon: „Unser Weg in eine grüne Zukunft ist gefährdet“. Ohne die Milliardenförderung des Bundes stünden zehntausende Arbeitsplätze im Feuer. Nicht die Demonstrantinnen von Friday for Future, sondern die Arbeiter von Thyssenkrupp seien die wahren Umweltschützer. Das einzige Hindernis auf dem Weg in eine umweltfreundliche Zukunft sei die ausbleibende Subvention. Nasikkol giftet: „Das Buch der tausend Ausreden muss jetzt zugeschlagen werden.“ Die Botschaft ist klar: Herr Habeck, liefern Sie! Die Menge applaudiert, jubelt, grölt und reckt die Fäuste in die Luft.