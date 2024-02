Thyssenkrupp Hauptversammlung: Ein vergiftetes Angebot für Miguel Lopez

Um der eigenen Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen, will die IG Metall am Freitag am Versammlungsort am Stadionring in Bochum auch demonstrieren, allerdings eher klein dosiert. Die zugehörigen Flugblätter gab es mitsamt Karikaturen schon vorher zu sehen: Eine zeigt einen Lopez, der gegen eine Wand läuft. Weil er sie nicht durchbrechen kann, hat er schon ein Pflaster am Kopf. Im Hintergrund sagt ein Arbeiter zum anderen: „Er muss wirklich noch viel lernen.“ Die andere Karikatur zeigt einen wütenden Stier mit Lopez-Gesicht, der von einem Torero mit dem Antlitz des Aufsichtsratschefs Siegfried Russwurm ein rotes Tuch vorgehalten bekommt. Aufdruck: IG Metall. Die Zeiten der Feinsinnigkeit, wenn es sie je gegeben hat, sind auf beiden Seiten längst vorbei.