Thyssenkrupp-Hauptversammlung Volle Breitseite bei voller Präsenz

In den Hallen des RuhrCongress selbst ist es – und man merkt allen Anwesenden die Freude an – endlich wieder ein Stück weit so, wie es früher war, vor Corona: So richtig Hauptversammlung, mit Präsenz, Bockwürsten, Geflügel – und, muss sein, Gemüsefrikadelle. Und mit der Möglichkeit zum persönlichen Austausch zwischen Vorstand und Anteilseignern. „Damit Sie unseren neuen Vorstandsvorsitzenden Miguel Ángel López Borrego persönlich kennenlernen und mit ihm in den Dialog treten können, haben wir uns heuer für das Präsenzformat entschieden“, sagt Aufsichtsratsratschef Siegfried Russwurm zur Begrüßung. 58 Prozent des Grundkapitals sind da. Nicht viel, wie ein Aktionärsvertreter später sagt. Das Interesse des Kapitalmarkts an Thyssenkrupp sei „offenbar deutlich gesunken“.