Thyssenkrupp: Hedgefonds Elliott trifft sich Ende Juni mit Aufsichtsratschef Lehner

Der US-Investor Elliott macht weiter Druck bei Thyssenkrupp. Ende Juni will sich der Hedgefonds mit Aufsichtsratschef Ulrich Lehner in Düsseldorf treffen. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Auf dem Treffen will der Investor, der mit drei Prozent an Thyssenkrupp beteiligt ist, Lehner dazu drängen, die geplante Stahl-Allianz mit Tata entweder neu zu verhandeln oder ganz fallen zu lassen. Für Elliott sei kein Deal besser als ein schlechter Deal, hieß es aus Finanzkreisen in London.