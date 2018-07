Thyssenkrupp Hiesingers Abschied ist eine Zeitenwende

Unbefriedigend sind die Ergebnisse schon lange. Doch scheinbar musste sich der Chef trotzdem keine Sorgen um seinen Job machen. Denn tatsächlich schienen die Mechanismen der angeblich längst überholten Deutschland AG bei Hiesinger noch ganz gut zu funktionieren. Das galt im Jahr 2011 schon für die Umstände seines Wechsels von Siemens (damaliger Aufsichtsratschef: Gerhard Cromme) zu Thyssenkrupp (damaliger Aufsichtsratschef: Gerhard Cromme). Bis zuletzt hat ihn sein Aufsichtsratschef Ulrich Lehner gegen alle Kritik in Schutz genommen. Und selbst die Arbeitnehmer willigten zuletzt in die von ihnen lange bekämpfte Stahlfusion ein. Der seit 2013 an dem Konzern beteiligte Investor Cevian schien sich an dieser Allianz die Zähne auszubeißen. Und erkennen zu müssen, dass es bei deutschen Unternehmen eben nicht nur darum geht, den Wert im Sinne der Aktionäre zu maximieren. Sondern auch um - manchmal reichlich diffuse - andere Interessen.