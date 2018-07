Thyssenkrupp-Investor Elliott nennt Lehners Kritik „böswillig“

Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff hatte sich am Abend zuvor in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter gewandt. Der Aufsichtsrat habe das klare Mandat erteilt, den bisherigen Weg bis auf weiteres mit allen Geschäften fortzusetzen, sagte der Manager in der Botschaft, die in Textform der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Cevian und Elliott haben sich dafür ausgesprochen, alle Sparten unter die Lupe zu nehmen, die Rendite zu steigern oder die Geschäfte abzustoßen. Diese umfassen neben dem Stahl auch den Anlagenbau, Autoteile, Aufzüge oder U-Boote.

Kerkhoff bereitete die 158.000 Mitarbeitern auf Veränderungen und weitere Kostensenkungen vor. „Wir müssen aber auch ehrlich sein: Trotz aller Anstrengungen und Veränderungen haben wir noch nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben.“ Thyssenkrupp müsse endlich wieder genügend Geld verdienen. Der 50-Jährige machte allerdings deutlich, dass er den Konzern nicht um jeden Preis auf Rendite trimmen werde. „Wichtig ist uns dabei aber der nachhaltige Erfolg. Dafür brauchen wir immer eine gute Balance, die die Interessen von Kunden, Mitarbeitern und Aktionären ausgewogen berücksichtigt“, betonte der Manager. „Kurzfristige Renditemaximierung auf Kosten der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist nicht unser Ziel.“