Thyssenkrupp Ist das jetzt ein High Noon bei Thyssenkrupp?

Osburg ist Donnerstagabend die Hauptfigur, derjenige, der die erste Ansage machen, die Gretchenfrage beantworten muss: Wie viel Stahl will Thyssenkrupp in Zukunft erzeugen? 11 Millionen Tonnen, wie bisher, obwohl so viel de facto längst nicht mehr hergestellt werden, 9 Millionen Tonnen oder gar, wie angeblich von López gefordert und von López‘ Leuten dementiert, 6,5 Millionen Tonnen im Jahr? Aus dieser Ansage ergibt sich alles andere, folgt alles andere. „Alles hängt an der Flüssigphase“, sagen sie in konzernnahen Kreisen: Wie viele Mitarbeiter Thyssenkrupp Steel Europe noch beschäftigen wird, in den Werken Bruckhausen und Beekerwerth im Duisburger Norden, in diesem Megawerk mit vier Hochöfen, den Warmband- und Kaltbandwerken, an den Standorten Bochum oder Dortmund, Hohenlimburg, Finnentrop oder im Siegerland – und wie viele Beschäftigte früher oder später werden gehen müssen. 13.500 Mitarbeiter hat Thyssenkrupp Steel Europe allein in seinem Werk in Duisburg, knapp 27.000 insgesamt.