Thyssenkrupp-Konzernbetriebsratschef Segerath: „Es wird keine Entscheidung gegen die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat geben“

Die Arbeitnehmervertreter haben nach dem Abgang von Aufsichtsratschef Ulrich Lehner die Mehrheit in dem Kontrollgremium. Markus Grolms, ebenfalls IG-Metaller, hat als Vize den Vorsitz übernommen. In Unternehmenskreisen wird Siegfried Russwurm, ehemals Siemens-Technologievorstand, als neuer Aufsichtsratschef oder Vorstandsvorsitzender gehandelt. Gespräche sollen aber noch nicht stattgefunden haben. Russwurm, heißt es in Finanzkreisen, könnten die Investoren Cevian und Elliott akzeptieren.