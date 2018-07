Thyssenkrupp Krupp-Stiftung sprach mit Kone über Fusion der Aufzugsparte

Thyssenkrupp kommt nicht zur Ruhe: Nach einem Bericht des „Handelsblatts“ soll die Chefin des größten Einzelaktionärs, der Krupp-Stiftung, Ursula Gather, mit dem Mehrheitsaktionär des finnischen Aufzugherstellers Kone, Antti Herlin, über eine Fusion der Sparten gesprochen haben. Das erste Treffen habe bereits vor zwei Jahren in der Villa Hügel stattgefunden, berichtete die Zeitung ohne Angaben von Quellen. Herlin habe anschließend einen Brief an den kürzlich zurückgetretenen Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger geschrieben. Dieser habe sich aber gegen die Überlegungen gewandt.