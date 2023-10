Thyssenkrupp: Milliardär Kretinsky wirbt öffentlich für Übernahme der Thyssen-Stahltochter

EPCG bringe über seine Energiesparte EPH als einer der zehn größten europäischen Stromerzeuger umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit diesen Rohstoffen mit. Kretinsky kontrolliert unter anderem die ostdeutschen Kohlekonzerne LEAG und Mibrag. Der Unternehmer will in den kommenden Jahren Milliardensummen in das Geschäft mit erneuerbarer Energie investieren.