Thyssenkrupp „Mit Subventionen hat noch nie eine Industrie überlebt“

Lohnt sich dieser Aufwand denn tatsächlich?

Natürlich. Wir haben jetzt schon Anfragen von Kunden dafür. Weltweit stehen die CO2-intensiven Industrien unter Druck, ihre Treibhausgase zu reduzieren – nicht nur in Deutschland. Wir verdienen mit der Umwandlung von Kohlendioxid in neue chemische Produkte Geld, weil wir dann erstens grünen Stahl verkaufen können. Aus den Hüttengasen können wir zweitens andere Gase wie Methanol oder Ammoniak herstellen, ein Basisstoff für Düngemittel. Wir wollen also Abfallstoffe in einer Branche als Rohstoffe in anderen Industriebereichen nutzen. Wir steigen mit diesen Prozessen in eine Kreislaufwirtschaft ein. Und nur die ist nachhaltig.