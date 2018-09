Thyssenkrupp Neuer Betriebsratschef offen für Umbau, wenn Jobs sicher sind

Ein Investorenschreck will Sievers ohnehin nicht sein. "Irgendwo her muss auch Kapital kommen. Wenn ein Investor akzeptiert, dass es berechtigte Interessen der Arbeitnehmer gibt und der Gesellschaft, dann habe ich gar nichts dagegen. Aber gegen Investoren, die die soziale Marktwirtschaft nicht verstehen, gegen die habe ich was." Er glaube auch, dass die Sorge vor dem als wenig zimperlich geltenden Hedgefonds Elliott übertrieben sei. "Wir haben andere Probleme. Ich kann nachts gut schlafen in dem Wissen, dass die bei uns beteiligt sind."