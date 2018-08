Thyssenkrupp: Schwächelnder Anlagenbau verhagelt Thyssenkrupp die Bilanz

Mitten in der Führungskrise muss der Mischkonzern Thyssenkrupp nun auch noch seine Jahresziele teilweise eindampfen. Bei der schwächelnden Tochter Industrial Solutions mit dem Anlagenbau und dem Marinegeschäft werde im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende September) ein operativer Verlust (bereinigtes Ebit) von rund 220 Millionen Euro anfallen, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend mit. Dies habe eine Überprüfung der Planzahlen ergeben. Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 1,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,722 Milliarden Euro). Damit werde das Ergebnis am unteren Rand der bisher in Aussicht gestellten Bandbreite von 1,8 bis zwei Milliarden Euro liegen.