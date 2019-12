Thyssenkrupp Stahlkocher kämpfen für Investitionen

Die Arbeitnehmervertreter werden das Konzept, das über die zukünftige Strategie für das Stahlgeschäft und über das Wohl und Wehe von tausenden Stahlkochern entscheidet, Seite für Seite kritisch unter die Lupe nehmen. Zeit haben sie dafür wohl mehrere Wochen. Denn erst im März nächsten Jahres soll final über das Stahl-Konzept entschieden werden, wenn auch klar ist, was genau mit der Aufzugssparte von Thyssenkrupp passieren wird. Die soll ganz oder teilweise an einen Konkurrenten oder an Finanzinvestoren verkauft werden. Auch ein Börsengang des Aufzugsgeschäfts ist noch nicht vom Tisch beim Vorstand in Essen. Das Geld aus Verkauf oder Börsengang soll zum großen Teil in das alte, neue Kerngeschäft, den Stahl, fließen.