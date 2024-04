Thyssenkrupp Steel Europe Was bedeutet Kretinskys Einstieg für Thyssenkrupps Stahlgeschäft?

Kühn hat Kretinsky lange darauf gewettet, dass niemand so schnell auf Kohlestrom wird verzichten können, wie sich das etwa die Regierung in Berlin erträumt. Immer wieder hat er für kleines Geld fossile Kraftwerke gekauft, etwa Emile-Huchet in Lothringen oder Schkopau in Sachsen-Anhalt. Sein französischer Biograf Jerome Lefilliatre nennt ihn deshalb den „Müllsammler Europas“. In der Energiekrise hat Kretinsky diesen „Müll“ in Gold verwandelt. Der Bedarf war so groß, die Preise so hoch. Die EPH verdoppelte ihr Ergebnis 2022 gegenüber dem Vorjahr fast, auf 4,35 Milliarden Euro. Jetzt muss das Geld irgendwo hin. Der tschechischen Ausgabe des US-Magazins „Forbes“ sagte Kretinsky, sein Unternehmen sei zu Wachstum „verdammt“. Und deshalb kauft er. Und kauft. Über diverse Holdings investiert er in Logistik, in Einzelhandel, in Medien, interessiert sich für energieintensive Branchen. Kretinskys Portfolio ist ein buntes Schaufenster bisweilen verblichener Marken.