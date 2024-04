Thyssenkrupp Steel Europe Was bedeutet Kretinskys Einstieg für Thyssenkrupps Stahlgeschäft?

Jetzt ist es tatsächlich so weit: Die EP Corporate Group (EPCG) des tschechischen Investors Daniel Kretinsky erwirbt 20 Prozent der Anteile am Stahlgeschäft von Thyssenkrupp, also von Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE). Das teilte die Thyssenkrupp AG am Freitagmorgen per Ad-hoc-Mitteilung und Pressemitteilung mit. Am späten Vormittag erläutertem Thyssenkrupp-Chef Miguel López und EPCG-Vorstand Jirí Novacek den Deal in einem Call.