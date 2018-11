Thyssenkrupp Stiftung signalisiert Unterstützung für Konzernumbau

Die Krupp-Stiftung hat Unterstützung für den von Vorstandschef Guido Kerkhoff eingeschlagenen Kurs beim Umbau des Stahl- und Industriekonzerns signalisiert. „Unter den Bedingungen globalisierter Finanzmärkte und technologischer Veränderungen kann niemand eine Bestandsgarantie für ein Unternehmen in seiner aktuellen Struktur geben“, sagte Stiftungschefin Ursula Gather nach Angaben eines Stiftungssprechers am Donnerstag. Sie hielt eine Rede zur Verleihung des Alfried-Krupp-Förderpreises 2018 in Essen.