Thyssenkrupp Tata Steel-Chef So tickt der Chef des neuen Stahlriesen

Bei Tata stehen die Problemhütten in Großbritannien. Das Tata-Stahlwerk in Port Talbot, das größte im Vereinigten Königreich, gilt als Sanierungsfall. Schon jetzt ist klar, dass Thyssen und Tata in ihren eigenen Reihen jeweils bis zu 2000 Jobs streichen werden. In Deutschland ist Goss immer mit den Gewerkschaften einig geworden. Aber wie wird das in UK sein, wenn der Deutsche kommt und Stellen streichen will? Der indische Tatakonzern hat sich bisher bei Stellenstreichungen in Großbritannien eher zurückgehalten. Die Stahlkocher dort kämpfen um ihre Jobs wie um ihr Leben. Schwierig wird das auf der Insel zusätzlich, weil noch nicht klar ist, welche Folgen der Austritt von Großbritannien aus der EU noch bringen wird. Protestierende Stahlkocher wird die britische Premierministerin Theresa May um alles in der Welt vermeiden wollen. Immerhin hat der deutsche Top-Manager Goss viele Jahre auf der Insel gelebt. Er soll dort noch immer gut vernetzt sein und die Mentalität der Engländer nicht nur kennen, sondern auch schätzen. Das sollte ihm helfen.