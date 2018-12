Thyssenkrupp Tata Steel-Chef So tickt der Chef des neuen Stahlriesen

Stimmen die EU-Wettbewerbsbehörden im Frühjahr 2019 der Fusion der beiden europäischen Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp und Tata zu, wird Goss die Führung von Thyssenkrupp Tata Steel übernehmen. Damit steht Goss künftig an der Spitze eines Unternehmens mit rund 48.000 Stahlkochern und einem Umsatz von rund 15 Milliarden Euro – das neue Gemeinschaftsunternehmen wird die Nummer zwei nach Arcelor Mittal im europäischen Stahlgeschäft. Thyssenkrupp und Tata halten jeweils 50 Prozent an dem neuen Stahlkonzern. Der Sitz der Holding soll in Amsterdam in den Niederlanden sein. Fast eine halbe Milliarde Euro an Synergien soll der Zusammenschluss bringen. Das funktioniert aber nur, wenn Goss auch bei dem neuen Stahlriesen gelingt, was er im Stahlgeschäft bei Thyssenkrupp schon geschafft hat: die Kosten zu senken.