Thyssenkrupp Tata Steel Thyssenkrupp kämpft mit dem nächsten Top-Manager-Problem

Die Essener wollen ihren Stahlchef Andreas Goss auf den Chefsessel des neuen deutsch-indischen Stahlriesen mit Sitz in Amsterdam heben. Goss stößt aber auf massiven Widerstand beim indischen Partner, heißt es in Unternehmenskreisen. Der 54-jährige Manager hat zwar die Kosten der Stahlsparte erfolgreich gedrückt, indem er in Zusammenarbeit mit den Betriebsräten diverse Sparprogramme durchzog. Den Indern allerdings passe die angeblich hemdsärmelige und lautstarke Mentalität des gebürtigen Bayern und Ex-Siemens-Managers überhaupt nicht.