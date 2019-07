Kerkhoff wollte den kriselnden Konzern zunächst mit einer Aufteilung in zwei eigenständige Unternehmen für Werkstoffe und Industriegüter bringen. Die anfängliche Zustimmung an der Börse für den Spaltungsplan verflog allerdings schnell. Als dann sich dann auch noch die EU-Kommission bei der von Hiesinger eingefädelten Fusion der Thyssenkrupp-Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata Steel quer stellte, blies Kerkhoff das Projekt „aus eins mach zwei“ wieder ab.



Jetzt will Kerkhoff „ein grundlegend neues Thyssenkrupp“ bauen, mit einer schlanken Holding an der Spitze und deutlich eigenständigere Sparten. Die lukrative Aufzugssparte soll teilweise an die Börse, für andere Geschäfte sollen Partner ins Boot geholt werden. Kosten sollen sinken und konzernweit 6000 Stellen entfallen. Wieder reagierte die Börse auf den neuen Kerkhoff-Plan mit Kursanstiegen, und wieder gingen die Aktiengewinne verloren.