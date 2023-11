Thyssenkrupp Umarmt Kretinsky!

Er war bei der Bilanzpressekonferenz von Thyssenkrupp in Essen nicht anwesend, aber allgegenwärtig: Der tschechische Milliardär und Mega-Investor Daniel Kretinsky, der mit seiner Energieholding EPH mindestens die Hälfte der Stahlsparte des Unternehmens kaufen will. Was Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez da aus dem Konzern zu berichten hatte, war an Düsternis kaum zu überbieten: Der Konzern nimmt eine Wertberichtigung in Höhe 2,1 Milliarden Euro auf das Anlagevermögen vor. Insgesamt verzeichnete Thyssenkrupp für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Minus von zwei Milliarden Euro. Und der konjunkturelle Ausblick ist ebenfalls trübe.