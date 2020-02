Thyssenkrupp verkauft Aufzugssparte Der Anfang vom Ende einer deutschen Industrieikone

Es ist eine mutige Entscheidung, das Tafelsilber des Unternehmens vollständig zu verkaufen. Aber in der Not hatte Konzern-Chefin Martina Merz keine andere Wahl. Selbst ein Börsengang war ihr zu riskant. Und sie hat dem Konzern eine klitzekleine Hintertür offen gelassen: Thyssenkrupp werde einen Teil des Kaufpreises von rund 1,25 Milliarden Euro in eine Rückbeteiligung am verkauften Aufzugsgeschäft investieren, teilte der Konzern mit. Und das bedeutet: Was auch immer die Finanzinvestoren zukünftig mit dem Aufzugsgeschäft vorhaben, ob sie es zerschlagen, weiterverkaufen oder irgendwann doch an die Börse bringen, mit einem kleinen Teil ist Thyssenkrupp dabei. Bezogen auf den Kaufpreis wären die 1,25 Milliarden Euro ein Anteil von knapp 7 Prozent.