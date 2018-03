Thyssenkrupp, Voestalpine, Toyota: So reagieren Unternehmen auf die US-Stahlzölle

Der österreichische Stahlhersteller Voestalpine wartet auf weitere Details aus Washington. „Die möglichen Konsequenzen auf die globalen Märkte und den Freihandel sind aufgrund der Komplexität der globalen Wirtschaftsstrukturen nicht ohne weiteres abschätzbar“, sagte Voestalpine-Chef Wolfgang Eder am Freitag in Wien. „Voestalpine wird die Auswirkungen auf ihr Geschäft in den USA beziehungsweise auf ihre Beziehungen mit den USA prüfen und in der Folge eine entsprechende Vorgehensweise definieren.“