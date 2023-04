Thyssenkrupp: Warum Chefin Martina Merz gehen muss

So weit ist es nicht gekommen. Am Montag hat Thyssenkrupp per Adhoc-Meldung verkündet, dass Martina Merz um eine einvernehmliche Auflösung ihres Mandats als Vorstandsvorsitzende bitte. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats werde nun mit ihr über eine einvernehmliche Auflösung des Vertrags sprechen. Zum 1. Juni soll Miguel Ángel López Borrego, derzeit Interimschef des Autozulieferers Norma-Gruppe, vorher Chef von Siemens Spanien, neuer Thyssenkrupp-Chef werden. López Borrego hat nach seinem Abitur in Hessen Betriebswirtschaft in Mannheim und Toronto studiert. Seine berufliche Laufbahn begann der in Deutschland geborene Spanier als Controller beim Autoelektronikhersteller VDO. Bei Siemens war er Finanzvorstand verschiedener Geschäftseinheiten. Von 2018 bis 2022 war er Chef von Siemens Spanien und Vorsitzender des Direktoriums von Siemens-Gamesa Renewable Energy. Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm bezeichnete López Borrego als „international geprägten Manager mit breiter Industrieerfahrung auf den Gebieten Digitalisierung und Industrie 4.0“. Auch sei er ein sehr erfahrener Finanz-Experte. „Mit ihm an der Spitze werden wir den Weg der Transformation auf Basis der entwickelten strategischen Linien fortführen.“ Dies sei herausfordernd, aber notwendig, da der Umbau von Thyssenkrupp noch nicht abgeschlossen sei.