Thyssenkrupp Warum die Krupp-Stiftung Finanzinvestor Cevian nichts entgegensetzen kann

Peter H. Dehnen ist Herausgeber des Fachdienstes German Board News und Vorstandsvorsitzender der Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V. (VARD). Auf dem 15. Deutschen Aufsichtsratstag (#DART15) am 4. November in Düsseldorf wird er mit Cevians Deutschland-Chef Jens Tischendorf diskutieren.