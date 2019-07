Thyssenkrupp will „grüner“ werden „Bedrohungen durch den Klimawandel gehen uns alle an“

Angesichts immer strengerer Klimaauflagen in der EU steuert Thyssenkrupp um: Der Industriekonzern, der pro Jahr rund 24 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Luft bläst, will seine Treibhausgase deutlich senken. Bis 2030 sollen 30 Prozent an Emissionen eingespart werden, die aus eigener Produktion und bezogener Energie zu Buche schlagen. Ab 2050 will Thyssenkrupp klimaneutral sein.