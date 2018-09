Thyssenkrupp wird zerschlagen Das Undenkbare soll passieren

von Angela Hennersdorf 27. September 2018

Thyssenkrupp-Hauptquartier in Essen: Der Konzern soll in zwei Teile aufgespaltet werden. Bild: imago Bild:

Seit Monaten drängen Aktionäre auf eine Zerschlagung von Thyssenkrupp. Jetzt will sich das Unternehmen in zwei börsennotierte Unternehmen aufteilen. In das eine kommt die Zukunft, in das andere die Vergangenheit.