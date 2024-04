Thyssenkrupps Stahlsparte Kretinskys Einstieg lässt entscheidende Fragen offen

Ein erster Schritt Richtung Loslösung ist also tatsächlich gemacht. Ab jetzt sitzt Kretinsky bei allen Restrukturierungsdiskussionen zum Stahl mit am Tisch. Er ist jetzt Stahlbaron – und ein mächtiger Mann in Duisburg. Bernhard Osburg, der Stahlchef, muss demnächst einen Business-Plan vorlegen. Der soll ausbuchstabieren, was es denn nun für Hochöfen, Walzwerke, Standorte und vor allem die Belegschaft heißt, dass die Rohstahl-Produktionskapazität in Duisburg von 11,5 auf 9 bis 9,5 Millionen Tonnen im Jahr gesenkt werden soll. Wie viele Stellen sollen gestrichen werden?