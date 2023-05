Thyssenkrupps Stahlsparte „Strategiewechsel sind jetzt denkbar“

Was erwarten Sie von Miguel López?

Herr López muss schnell Erfolge vorweisen und zeigen, dass er die Strukturen verändern kann. Er muss beweisen, dass die Neuausrichtung erfolgreich vorangehen kann.



Martina Merz hat in ihrem Abschiedsbrief an die Mitarbeiter geschrieben, dass jetzt, nach der „Rettungsaktion“, eine neue Phase anbreche. Ist Merz wirklich eine Retterin gewesen?

Die Rettung bestand darin sicherzustellen, dass das Unternehmen mittelfristig überlebensfähig ist. Das hat sie durch den Verkauf der Aufzugssparte und der damit erwirtschafteten Liquidität geschafft. Leider ist sie nicht konsequent weiter gegangen. Das führte zu dem Scherbenhaufen, vor dem wir nun stehen. Keiner weiß, wohin die Reise gehen soll. Frau Merz hat versäumt, den Elektrolyseur-Hersteller Nucera an die Börse zu bringen, als das Umfeld noch gut war. Zudem ist es nicht gelungen, das Stahlgeschäft in neue Hände, sprich zu einem anderen Eigentümer, zu überführen. Das alles geschah in einer Zeit, in der das Stahlgeschäft massiven Rückenwind hatte. Und dann konnte sie die Stahlsparte nicht so aufzustellen, dass sie eben nicht mehr das Schlusslicht in Europa ist.



Am Verkauf der Stahlsparte sind auch Merz Vorgänger gescheitert. Es gibt jetzt offenbar kaum ernsthafte Interessenten. Ist das eine Mission Impossible?

Ein Verkauf ist eine schwierige Mission. Und deshalb sollte man mit Vorschusslorbeeren für den neuen CEO sehr vorsichtig sein. Bei Thyssenkrupp haben es mehrere, sehr geeignete CEOs nicht geschafft, das Stahlthema zu lösen. Ob ein neuer CEO dort etwas verändern kann, ist fraglich. Alle beteiligten Personen müssen dafür einen gewissen Reformwillen zeigen. Die Frage steht im Raum, inwieweit die Stahlsparte nicht doch zum Kerngeschäft gehört und ob man sich nicht besser von anderen Einheiten trennt.