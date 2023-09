Thyssenkrupps Stahlsparte Vertraut Kretinsky nicht blind

An dieser Einkaufstour ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Aber Obacht: Politik und Steuerzahler spielen bei den Unternehmungen Kretinskys eine zentrale Rolle. Und deshalb muss die Politik im Bund wie im Land auch sehr genau prüfen, was Kretinsky plant – und sich absichern – selbst wenn der Investor offenbar keine Kontrolle bei Thyssenkrupps Stahlsparte anstrebt.



Lesen Sie auch: Das sind die größten Herausforderungen des neuen Thyssenkrupp-Chefs Lopez



Kretinsky mag wetten, worauf er will. Seine Strategie, Kohlekraftwerke von der Resterampe aufzukaufen, ist jedenfalls in den vergangenen Jahren phänomenal aufgegangen, zumindest in Deutschland. In der Energiekrise hat sich der Kohlestrom in Gold verwandelt. Gleichzeitig arbeitet die LEAG in der Lausitz an einer grünen Erweckungsstory: Auf den Flächen der Tagebaue sollen künftig Windräder und Solarmodule zu einer „Gigawattfactory“ zusammenwachsen – und damit der Region eine Zukunft geben. In diesem Zusammenhang hätte die Übernahme der Steag und ihres neuen grünen Arms, der Iqony, durchaus Sinn ergeben. Die Iqony-Ingenieure hätten Know-how geliefert, das in Cottbus noch fehlt.