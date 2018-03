Tim Hartmann: Saar-Stahlkonzerne mit neuer Führung

Der frühere Energiemanager Tim Hartmann rückt an die Spitze der saarländischen Stahlindustrie. Wie die Stahl-Holding-Saar am Freitag mitteilte, wurde der 49-Jährige zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Stahl-Holding-Saar sowie zum Vorsitzenden des Vorstandes von Dillinger und Saarstahl bestellt. Hartmann werde die drei Positionen vom 1. September an besetzen. Er war unter anderem beim Essener Energiekonzern RWE sowie von 2008 bis 2014 im Vorstand des Saarbrücker Versorgungsunternehmens VSE tätig.