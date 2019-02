Was ist geworden aus dem Recyclingmeister Deutschland? Deponien – wie die in Malaysia – sind hierzulande längst verboten. Seit den 90er Jahren bereits Trennen und Sammeln die Deutschen ihren Müll. Und glauben daran, dass daraus mehr entstehen kann.



Das Problem ist nur: Deutschland ist auch meisterlich darin, Plastikmüll zu produzieren. Trotz strengeren Gesetzen und gestiegenem Umweltbewusstsein hat sich die Menge der in Deutschland gesammelten Kunststoffabfälle in den vergangenen zwanzig Jahren noch verdoppelt. Über 5,2 Millionen Tonnen Plastikmüll häuften deutsche Haushalte und Gewerbe im Jahr 2017 an.