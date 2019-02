Das liegt an den unterschiedlichen Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen für die verschiedenen Müllarten. Für Restmüll und die öffentlichen Mülleimer sind Kommunen zuständig. Sie können nicht davon ausgehen, dass sich in grauen Tonnen und den Abfalleimern an der Bushaltestelle viel verwertbares findet. Vor allem wäre das Material durch feuchte Bestandteile wie vergammeltes Gemüse oder Essen zu verschmutzt. Deshalb wandert der Restmüll zumeist vollständig in die Verbrennung – auch darin entsorgte Verpackungen, die eigentlich gut recycelbar wären. „Alles, was in öffentlichen Mülleimern landet, gilt in der Regel als Restmüll und wird weder sortiert noch recycelt“, sagt Elke Salzmann von Bundesverband der Verbraucherzentralen.