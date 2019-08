Tödliche Explosion Streit um Mitschuld der BASF

Ein Jahr auf Bewährung erhielt ein 63-Jähriger Schweißer, Mitarbeiter einer Fremdfirma auf dem BASF-Werksgelände. Das Landgericht Frankenthal sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte damit eine tödliche Explosion ausgelöst hatte. Die Anklage hatte dem Mann fahrlässige Tötung, Körperverletzung und das fahrlässige Herbeiführen einer Explosion vorgeworfen. Er soll bei Reparaturarbeiten in einer Art Blackout eine falsche Leitung angeschnitten und so die Tragödie ausgelöst haben. Der Angeklagte selbst sagte vor Gericht, dass er keine Erinnerung daran habe – noch nicht einmal daran, dass er in Flammen gestanden habe.